Поздравляем с Днем Конституции! — журнал За рулем

Поздравляем с Днем Конституции!

Этот праздник не считается «красным» днем календаря, но он красной нитью проходит через всю нашу жизнь. Благодаря Конституции у каждого из нас есть не только обязанности, но и права.

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Мир, благополучие и порядок в стране начинается с каждого из нас!

Государство делает все возможное, чтобы в стране было как можно больше счастливых семей.

Мы от всей души желаем, чтобы покой и порядок были как в целом в России, так и в каждой семье, в каждом дворе, на каждой дороге.

Автомобилисты в нашей стране — это огромная армия целеустремленных и ответственных людей. Хотим пожелать каждому читателю «За рулем» безопасных дорог, обдуманного вождения, помощи и взаимовыручки в любых ситуациях, гарантии соблюдения ваших прав и свобод!

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: АГН «Москва»

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