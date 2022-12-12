«Прикуриваем» бустером: что важно знать

Следует помнить, что в основном встречается два вида бустеров: конденсаторные и аккумуляторные, и о связанных с этим нюансах рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
В частности, конденсаторные бустеры нацелены именно на запуск мотора, а не на подзарядку АКБ. Главное достоинство конденсатора — ему не страшен мороз.
К тому же аккумуляторные бустеры, в которых применяются литий-ионные или литий-железо-фосфатные батареи, в холодном состоянии неохотно отдают ток, поэтому перед применением такой бустер, если он стоял на холоде, следует согреть.
И еще один важный момент: бустеры не рекомендуется применять без аккумулятора автомобиля, напрямую — от этого может пострадать электроника.
Правильный способ: цепляете разъем с крокодилами на клеммы подсевшей батареи, затем подключаете к разъему собственно накопитель энергии и пробуете пустить мотор. А при возможности — цепляйтесь не за «минус» батареи, а за металлическую часть двигателя.
Вообще в «прикуривании» обнаруживается масса нюансов. Разбираем их в статье «Прикуриваем» автомобиль: мифы, вопросы, порядок.
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