Что будет с ценами в начале 2023 года: нас ждут сюрпризы

После мартовского скачка цен на автомобили к августу произошла стабилизация — средневзвешенная цена автомобиля (без дилерских накруток) установилась на уровне 2 млн рублей.

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При этом к настоящему моменту цена снизилась примерно на 13% за счет появления на рынке большого количестве дешевых автомобилей Lada, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».

Резких подорожаний, по данным источника, не будет — при условии того, что в дальнейшем политическая и экономическая обстановка не усугубятся. В нормальных условиях средневзвешенная цена не превысит прогнозируемый уровень инфляции — 5,5%.

Вместе с тем, некоторые экономисты считают, что ряд производителей могут поднять цены: из-за проблем с комплектующими и логистикой российские Lada, УАЗ и ГАЗ могут подорожать на 10–15%.

Что касается цен на китайские автомобили, то они в начале 2023 года останутся на уровне ноября-декабря 2022-го.

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Источник : Автостат

Фото: depositphotos.com