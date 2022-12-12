Что будет с ценами в начале 2023 года: нас ждут сюрпризы

При этом к настоящему моменту цена снизилась примерно на 13% за счет появления на рынке большого количестве дешевых автомобилей Lada, говорят специалисты аналитического агентства «Автостат».
Резких подорожаний, по данным источника, не будет — при условии того, что в дальнейшем политическая и экономическая обстановка не усугубятся. В нормальных условиях средневзвешенная цена не превысит прогнозируемый уровень инфляции — 5,5%.
Вместе с тем, некоторые экономисты считают, что ряд производителей могут поднять цены: из-за проблем с комплектующими и логистикой российские Lada, УАЗ и ГАЗ могут подорожать на 10–15%.
Что касается цен на китайские автомобили, то они в начале 2023 года останутся на уровне ноября-декабря 2022-го.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник : Автостат
Фото: depositphotos.com