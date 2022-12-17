Укачивает в пробке? Врач объяснил, что может быть причиной этого

Не только горные дороги могут вызывать плохое самочувствие.

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Причин для головокружения в транспорте может быть множество, но чаще всего человека укачивает при езде по горным дорогам. Если же становится плохо даже в стоячей городской пробке, то, скорее всего, связано это с нехваткой кислорода, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

«Когда в автомобиле становится жарко, душно, воздух загазованный (из-за выхлопов других автомобилей. — Прим. ред.), кислорода не хватает, то вентиляция головного мозга ухудшается и человек находится в состоянии гипоксии. Это провоцирует укачивание, то есть головокружение, дискомфорт и шаткость походки при выходе из машины», — пояснил доктор.

При этом он предостерег от приема препаратов от укачивания тех, кто за рулем, — такие таблетки можно пить только если вы пассажир. А вот для водителей лучшим вариантом будет приоткрыть окно и обеспечить приток в салон свежего воздуха. Если это не помогло, то надо съехать с дороги на обочину, подышать воздухом и немного походить.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: Unsplash