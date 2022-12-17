Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — журнал За рулем

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года

Два из них — электромобили, а третье — Hyundai.

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Какие автомобили из 2022 года вызвали наибольшее разочарование? Кандидатов много, и на то есть масса причин, как объективных, так и личных. Но сейчас речь о трех машинах, которые «не зашли».

Первые в списке — родственные электрокроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Спросом они так и не пользуются — за ними не выстроилась очередь, а рентабельность производства под вопросом.

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 годаToyota bZ4X
Toyota bZ4X

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А причиной всему — недочеты, критические с точки зрения электромобилей. Во-первых, покупателям сказали, что батареи машин в холодную погоду могут заряжаться очень и очень медленно. Во-вторых, в июне сообщалось об отзыве машин, у которых вдруг могли отвалиться колеса. Решить проблему оказалось непросто, и компании просто выкупали машины у клиентов.

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 годаSubaru Solterra
Subaru Solterra

В-третьих, запас хода электрокроссоверов, как оказалось, составляет всего половину от заявленного. Поиск решения этой проблемы занял так много времени, что Toyota предложила выкупить автомобили у клиентов. Совсем недавно европейские тесты показали, что электромобиль достиг половины заявленного диапазона (220 км, а не 442).

На втором месте — пикап Hyundai Santa Cruz. Этот автомобиль отличается плавностью хода, как у кроссовера, и способен перевозить мотоциклы, квадроциклы, доски для серфинга и прочий инвентарь для активного отдыха. Кроме того, у пикапа не было конкурентов. Машине сулили высокие продажи, но…

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 годаHyundai Santa Cruz
Hyundai Santa Cruz

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Но появился Ford Maverick, который оказался экономичнее и дешевле. В результате покупатели переключились на пикап от «Голубого овала», а про Santa Cruz постепенно забыли. Его можно купить и в России (по параллельному импорту). Продавцы обещают, что машина обойдется примерно в 3 млн рублей.

Теперь о Volkswagen I.D. Buzz. В Германии этот электроавтобус стоит от 64 581 евро (4,25 млн рублей). При этом мощность модели составляет 204 л.с., а запас хода на одной зарядке (заявленный) достигает всего 400 км. То есть машина для путешествий к дальним поездкам оказалась не приспособлена. А вот для городских курьерских служб — в самый раз.

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 годаVolkswagen I.D. Buzz
Volkswagen I.D. Buzz

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Фото: компании-производители

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года

Два из них — электромобили, а третье — Hyundai.

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377333Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377332Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377329Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377330Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года
Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года

Два из них — электромобили, а третье — Hyundai.

Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377329Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377330Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377332Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года — фото 1377333Названы 3 автомобильных разочарования 2022 года
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