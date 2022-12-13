Эксперт рассказал, почему опасно покупать автомобиль в конце года — журнал За рулем

Эксперт рассказал, почему опасно покупать автомобиль в конце года

В это время автодилеры стараются освободить место для моделей следующего года.

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Машина, собранная в 2022 году, при продаже в 2023-м теряет один год, а значит, при продаже она тоже будет терять в стоимости из-за этого года, который вы даже не ездили, объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов.

В дальнейшем это может отразиться на стоимости авто при его продаже, если владелец не сможет убедить покупателя в том, что машина старше только по документу.

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Эксперт отметил, что этим активно пользуются мошенники, выставляя автомобили с хорошими скидками, ниже цены дилера, убеждая в том, что это автомобиль предыдущего года. Таким образом они завлекают покупателей в неофициальные салоны, а там уже раскручивают на более дорогую покупку.

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Торг уместен

При покупке можно сбавить цену автомобиля с помощью торга даже в официальном автосалоне. Для этого стоит прийти с толщиномером. Лакокрасочное покрытие может быть повреждено даже у новой машины: в процессе перевозки случаются мелкие царапины, сколы от камней, которые летят из-под колес. Потом в дилерском центре авто приводят в «товарный вид».

Ничего страшного, но если автомобиль подкрашен, толщинометр это определит, а у покупателя появится повод для торга.

Источник: fedpress.ru

Фото: Depositphotos

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