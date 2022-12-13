Небезопасные подушки: на их совести уже 23 смерти — журнал За рулем

Небезопасные подушки: на их совести уже 23 смерти

Национальная администрация безопасности дорожного движения США призывает водителей в случае обнаружения неисправности незамедлительно обращаться к автопроизводителю.

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Из-за неисправных подушек безопасности Takata зарегистрирована еще одна смерть водителя. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), это уже четвертая смерть за этот год и 23-я в общей сложности.

NHTSA констатирует, что причиной смерти человека стал неисправный газогенератор боковой подушки Takata, который разорвался во время аварии. В ДТП попал автомобиль Honda Accord 2002 года выпуска.

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Исполняющая обязанности администратора NHTSA Энн Карлсон настоятельно рекомендует автовладельцам тщательно проверить подушки безопасности Takata и, выявив неполадки, сразу же обращаться за бесплатным ремонтом.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Motor1

Фото: depositphotos.com

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