Небезопасные подушки: на их совести уже 23 смерти

Национальная администрация безопасности дорожного движения США призывает водителей в случае обнаружения неисправности незамедлительно обращаться к автопроизводителю.

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Из-за неисправных подушек безопасности Takata зарегистрирована еще одна смерть водителя. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), это уже четвертая смерть за этот год и 23-я в общей сложности.

NHTSA констатирует, что причиной смерти человека стал неисправный газогенератор боковой подушки Takata, который разорвался во время аварии. В ДТП попал автомобиль Honda Accord 2002 года выпуска.

Исполняющая обязанности администратора NHTSA Энн Карлсон настоятельно рекомендует автовладельцам тщательно проверить подушки безопасности Takata и, выявив неполадки, сразу же обращаться за бесплатным ремонтом.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Motor1

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