В Россию вернулись Ford Kuga под другим именем: вот за сколько их продают — журнал За рулем

В Россию вернулись Ford Kuga под другим именем: вот за сколько их продают

Стоимость далеко не бюджетная.

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Популярные в России Ford Kuga вернулись на российский рынок. Только теперь их продают как Ford Escape. Дилеры обещают привезти внедорожник под заказ по цене от 3,4 млн рублей.

Автомобили предлагаются новые, при этом модели — дорестайлинговые. Кроссоверы последнего поколения начали собирать в 2020 году.

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В России можно купить Ford Escape с бензиновым двигателем объемом 1,5 или 2 литра мощностью 184 и 253 л. с. соответственно. Авто укомплектованы 8-ступенчатым автоматом.

У Ford Escape также есть гибридные версии, но будут ли осуществляться их поставки в Россию, не сообщается.

В Россию вернулись Ford Kuga под другим именем: вот за сколько их продают

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Ford, Unsplash

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Отзывы о Ford Kuga (4)

Ford 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Энергоемкая подвеска, практически не требует внепланового обслуживания, довольно проходимая

Недостатки:

Большой расход топлива в городе, неудобный доступ к аккумулятору, чрезвычайно жаркий подогрев сидений

Комментарий:

Хороший автомобиль

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