В Россию вернулись Ford Kuga под другим именем: вот за сколько их продают

Стоимость далеко не бюджетная.

Материалы по теме Стало известно, какие авто будут собирать на заводе Nissan в Петербурге

Популярные в России Ford Kuga вернулись на российский рынок. Только теперь их продают как Ford Escape. Дилеры обещают привезти внедорожник под заказ по цене от 3,4 млн рублей.

Автомобили предлагаются новые, при этом модели — дорестайлинговые. Кроссоверы последнего поколения начали собирать в 2020 году.

В России можно купить Ford Escape с бензиновым двигателем объемом 1,5 или 2 литра мощностью 184 и 253 л. с. соответственно. Авто укомплектованы 8-ступенчатым автоматом.

У Ford Escape также есть гибридные версии, но будут ли осуществляться их поставки в Россию, не сообщается.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Ford, Unsplash