Блестящий перехват: девушка спасла ребенка на «зебре»

Наверное, у каждого города должен быть не только свой герой, но и своя героиня.

По крайней мере, очень хочется, чтобы в каждом городе на каждом пешеходном переходе вовремя оказалась вот такая девушка, которая буквально своими руками отвела беду от ребенка в Барнауле.

Инцидент в будний вечер на прошлой неделе зафиксировала камера видеорегистратора на одной из машин.

Мы видим, как машины в левом ряду встают перед «зеброй», и по ней проходит девушка. Неожиданно ей навстречу выбегает мальчуган. Удивительно, но героиня ролика успевает понять, что пацан бежит на проезжую часть, оглянуться и увидеть, что по правому ряду несется маршрутка!

Если бы не сообразительность девушки, ее отточенная реакция и крепкие заботливые руки, случилась бы беда. «Девушка, молодец!» — кричит заснявший происходящее автомобилист. Спешим присоединиться и восхищаемся поступком!

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: скриншот видео YouTube