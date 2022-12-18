Блестящий перехват: девушка спасла ребенка на «зебре»

По крайней мере, очень хочется, чтобы в каждом городе на каждом пешеходном переходе вовремя оказалась вот такая девушка, которая буквально своими руками отвела беду от ребенка в Барнауле.
Инцидент в будний вечер на прошлой неделе зафиксировала камера видеорегистратора на одной из машин.
Мы видим, как машины в левом ряду встают перед «зеброй», и по ней проходит девушка. Неожиданно ей навстречу выбегает мальчуган. Удивительно, но героиня ролика успевает понять, что пацан бежит на проезжую часть, оглянуться и увидеть, что по правому ряду несется маршрутка!
Если бы не сообразительность девушки, ее отточенная реакция и крепкие заботливые руки, случилась бы беда. «Девушка, молодец!» — кричит заснявший происходящее автомобилист. Спешим присоединиться и восхищаемся поступком!
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
Фото: скриншот видео YouTube