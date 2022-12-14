В новый год - с новым цветом: АВТОВАЗ расширил цветовую гамму

Первые автомобили в этом цвете сойдут с конвейера уже в январе.

Материалы по теме Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

Новая эмаль под интересным названием «брюн тенакуру» появится в цветовой гамме модельного ряда АВТОВАЗа.

В описании оттенка указано, что это светло-коричневая окраска с металлизированным эффектом.

Первым автомобилем, окрашенным в этот цвет, станет Lada Niva Legend. Для этой модели предусмотрены еще три оттенка: темно-зеленый «несси 2», коричневый «брюн» и черный «пантера».

Предполагается, что в дальнейшем в светло-коричневый начнут красить и другие модели вазовской линейки.

«Брюн тенакуру» станет 40-й эмалью в актуальном справочнике цветов для Lada.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com