В новый год - с новым цветом: АВТОВАЗ расширил цветовую гамму

Новая эмаль под интересным названием «брюн тенакуру» появится в цветовой гамме модельного ряда АВТОВАЗа.
В описании оттенка указано, что это светло-коричневая окраска с металлизированным эффектом.
Первым автомобилем, окрашенным в этот цвет, станет Lada Niva Legend. Для этой модели предусмотрены еще три оттенка: темно-зеленый «несси 2», коричневый «брюн» и черный «пантера».
Предполагается, что в дальнейшем в светло-коричневый начнут красить и другие модели вазовской линейки.
«Брюн тенакуру» станет 40-й эмалью в актуальном справочнике цветов для Lada.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com