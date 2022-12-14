В новый год — с новым цветом: АВТОВАЗ расширил цветовую гамму — журнал За рулем

В новый год - с новым цветом: АВТОВАЗ расширил цветовую гамму

Первые автомобили в этом цвете сойдут с конвейера уже в январе.

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Новая эмаль под интересным названием «брюн тенакуру» появится в цветовой гамме модельного ряда АВТОВАЗа.

В описании оттенка указано, что это светло-коричневая окраска с металлизированным эффектом.

Первым автомобилем, окрашенным в этот цвет, станет Lada Niva Legend. Для этой модели предусмотрены еще три оттенка: темно-зеленый «несси 2», коричневый «брюн» и черный «пантера».

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Предполагается, что в дальнейшем в светло-коричневый начнут красить и другие модели вазовской линейки.

«Брюн тенакуру» станет 40-й эмалью в актуальном справочнике цветов для Lada.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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