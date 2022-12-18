Странный и дорогой: продается грузовик Peterbilt из фантастического сериала — журнал За рулем

Странный и дорогой: продается грузовик Peterbilt из фантастического сериала

На дорогах он будет выглядеть футуристично, но применение ему найти можно.

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На маркетплейсе выставлен на продажу тягач марки Peterbilt. К слову, и на грузовик он не слишком похож. По утверждению продавца, он был построен в 1980-х годах для съемок фантастического сериала The Highwayman.

Этот грузовик — единственный экземпляр в мире. Необычную машину продавец оценил в 65 тысяч долларов.

Странный и дорогой: продается грузовик Peterbilt из фантастического сериала

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Тягач представляет собой плоское транспортное средство с кабиной, вынесенной далеко за переднюю ось. Полуприцеп крепится к нему сверху за счет гигантского выступа.

В объявлении говорится, что машина оснащена практически новым дизельным двигателем на 700 л. с от Detroit Diesel. Пробег — всего 8 тысяч километров.

Продавец даже знает, где такой грузовик найдет применение: его можно сдавать в аренду или использовать для съемок в рекламе. Или перестроить его в дом на колесах.

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Источник: Losangeles

Фото: losangeles.craigslist.org

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