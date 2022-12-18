Bentley похвастала новым рекордом (не скорости) — журнал За рулем

Bentley похвастала новым рекордом (не скорости)

Автоконцерн... закатывает банки!

Материалы по теме
Почти половина россиян не знают об этом нюансе ОСАГО

В 2019 году Bentley при поддержке пчеловодов графства Чешир установила два улья, которые принесли компании 30 килограммов, или порядка 100 банок, меда. И вот компания отрапортовала о рекорде: колония пчел разрослась до 600 тысяч, а меда собрано аж тысяча банок.

У банок фирменный дизайн этикетки, разработанный дизайнером интерьеров Bentley Луизой МакКаллум. Собранный мед частично забирают себе сотрудники, остальное раздают детям кампуса, где расположена пасека.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Занимаются пчелами и другие флагманы авторынка: свои пасеки есть у Porsche, Lamborghini и Rolls-Royce.

Bentley похвастала новым рекордом (не скорости)

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Bentley

Фото: Bentley

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров195
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: