Bentley похвастала новым рекордом (не скорости)

Автоконцерн... закатывает банки!

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В 2019 году Bentley при поддержке пчеловодов графства Чешир установила два улья, которые принесли компании 30 килограммов, или порядка 100 банок, меда. И вот компания отрапортовала о рекорде: колония пчел разрослась до 600 тысяч, а меда собрано аж тысяча банок.

У банок фирменный дизайн этикетки, разработанный дизайнером интерьеров Bentley Луизой МакКаллум. Собранный мед частично забирают себе сотрудники, остальное раздают детям кампуса, где расположена пасека.

Занимаются пчелами и другие флагманы авторынка: свои пасеки есть у Porsche, Lamborghini и Rolls-Royce.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Bentley

Фото: Bentley