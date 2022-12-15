Загнется или нет? Стала известна дальнейшая судьба завода Lada Ижевск

Каким образом предприятие будет выживать после того, как производство Lada Vesta NG переехало в Тольятти?

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Как известно, завод Lada Ижевск решено преобразовать в индустриальный парк — и работа по его созданию с привлечением, в том числе, резидентов из области автопрома уже ведется, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Стали известны направления, в котором этот парк будет развиваться.

По итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Минпромторг поддерживает этот проект, реализуемый совместно с АВТОВАЗом и правительством Удмуртской Республики. Успех проекта обеспечит технологический суверенитет во многих областях промышленности.

А направления развития нового индустриального парка, связанные с автопромом, — это автокомпоненты и электромобили. Как известно, Lada Ижевск продолжит выпускать пластик для Vesta NG, а также готовится к постановке на производство электрического e-Largus.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Wikipedia