Загнется или нет? Стала известна дальнейшая судьба завода Lada Ижевск — журнал За рулем

Загнется или нет? Стала известна дальнейшая судьба завода Lada Ижевск

Каким образом предприятие будет выживать после того, как производство Lada Vesta NG переехало в Тольятти?

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Как известно, завод Lada Ижевск решено преобразовать в индустриальный парк — и работа по его созданию с привлечением, в том числе, резидентов из области автопрома уже ведется, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Стали известны направления, в котором этот парк будет развиваться.

По итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Минпромторг поддерживает этот проект, реализуемый совместно с АВТОВАЗом и правительством Удмуртской Республики. Успех проекта обеспечит технологический суверенитет во многих областях промышленности.

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А направления развития нового индустриального парка, связанные с автопромом, — это автокомпоненты и электромобили. Как известно, Lada Ижевск продолжит выпускать пластик для Vesta NG, а также готовится к постановке на производство электрического e-Largus.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Wikipedia

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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