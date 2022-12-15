Загнется или нет? Стала известна дальнейшая судьба завода Lada Ижевск

Как известно, завод Lada Ижевск решено преобразовать в индустриальный парк — и работа по его созданию с привлечением, в том числе, резидентов из области автопрома уже ведется, сообщает официальный сайт правительства РФ.
Стали известны направления, в котором этот парк будет развиваться.
По итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Минпромторг поддерживает этот проект, реализуемый совместно с АВТОВАЗом и правительством Удмуртской Республики. Успех проекта обеспечит технологический суверенитет во многих областях промышленности.
А направления развития нового индустриального парка, связанные с автопромом, — это автокомпоненты и электромобили. Как известно, Lada Ижевск продолжит выпускать пластик для Vesta NG, а также готовится к постановке на производство электрического e-Largus.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ, Wikipedia