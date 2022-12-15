Чип-ключ от угона не спасет: почему эксперт не советует удаляться от заведенного автомобиля

Автопроизводителям запрещено применять принудительную остановку двигателя.

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Злоумышленникам не составит никакого труда воспользоваться беспечностью граждан, которые считают, что раз у них в кармане бесконтактный чип-ключ, то и заведенный автомобиль никуда не уедет.

Руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова», специализирующейся на противоугонной защите, Андрей Кондрашов рассказал, что если посторонний человек сел за руль такой машины, то он может уехать на неограниченное расстояние.

«По всем нормам безопасности, в том числе европейским и американским, система будет информировать, что ключа нет в салоне, но двигатель будет работать и преступник сможет уехать на машине на сколь угодно большое расстояние», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что, заглушив двигатель, заново завести автомобиль у злоумышленника уже не получится.

Такая система противоугонных средств внедрена самими автопроизводителями, так как им запрещено применять принудительную остановку двигателя на ходу из соображений безопасности на дорогах, заключил Кондрашов.

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Источник: Газета.ru

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