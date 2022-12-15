Niva Legend получила еще один новый цвет кузова — журнал За рулем

Niva Legend получила еще один новый цвет кузова

Ветеран отечественного автопрома, трехдверная Niva Legend продолжает обновлять палитру цветов.

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Буквально пара дней прошла с новости о добавлении в гамму оттенка «брюн тенакуру» (первые такие машины появятся в январе 2023-го), как среди свежих шпионских снимков обнаружился внедорожник в еще одном новом цвете.

Как сообщает независимый источник, такие машины уже отгружаются дилерам, которые неофициально называют этот цвет «Dark Grey».

Отметим, что на сайте производителя такого цвета у Нивы пока не значится, есть лишь похожий темно-серый металлик «борнео». А вот вышеупомянутый коричневый «брюн» в гамме уже появился.

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Всего у Нивы, считая и официальные цвета, и пока не подтвержденный «Dark Grey», насчитывается уже девять возможных оттенков кузова.

Niva Legend получила еще один новый цвет кузова

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Avtograd news

Фото: Автоваз, Avtograd news/VK

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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