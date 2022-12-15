Niva Legend получила еще один новый цвет кузова

Ветеран отечественного автопрома, трехдверная Niva Legend продолжает обновлять палитру цветов.

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Буквально пара дней прошла с новости о добавлении в гамму оттенка «брюн тенакуру» (первые такие машины появятся в январе 2023-го), как среди свежих шпионских снимков обнаружился внедорожник в еще одном новом цвете.

Как сообщает независимый источник, такие машины уже отгружаются дилерам, которые неофициально называют этот цвет «Dark Grey».

Отметим, что на сайте производителя такого цвета у Нивы пока не значится, есть лишь похожий темно-серый металлик «борнео». А вот вышеупомянутый коричневый «брюн» в гамме уже появился.

Всего у Нивы, считая и официальные цвета, и пока не подтвержденный «Dark Grey», насчитывается уже девять возможных оттенков кузова.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ВКонтакте / Avtograd news

Фото: Автоваз, Avtograd news/VK