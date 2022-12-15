Алкозамков не будет! И вот почему

Новейшая история российского автомобилизма насчитывает уже несколько «волн» — попыток массового внедрения алкозамков...

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Однако специалисты сходятся во мнении, что в ближайшее время большого распространения эти ограничительные меры не получат. Причины называются разные, но их можно разделить на несколько основных групп.

Дороговизна устройства. Сам алкозамок стоит около 50–80 тысяч рублей, а ежемесячное поддержание его в рабочем состоянии обойдется еще в несколько тысяч рублей; Сложность и капризность самого устройства. Опыт внедрения на школьных автобусах в Татарстане в 2010 году показал, что около половины всех устройств работали некорректно; Невозможность строгого контроля. Попытки применения в каршеринге говорят о том, что автомобилисты без особого труда находят способы обходить алкозамок.

Замечается также, что попытки выделить использующих каршеринг водителей в особую группу через применение алкозамков не является корректным с моральной точки зрения.

Где алкозамок находит применение и останется впредь, так это на дорогой большегрузной технике. Водителям легковушек предстоит уповать лишь на собственное благоразумие.

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Источник: Известия

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