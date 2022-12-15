Алкозамков не будет! И вот почему

Однако специалисты сходятся во мнении, что в ближайшее время большого распространения эти ограничительные меры не получат. Причины называются разные, но их можно разделить на несколько основных групп.
- Дороговизна устройства. Сам алкозамок стоит около 50–80 тысяч рублей, а ежемесячное поддержание его в рабочем состоянии обойдется еще в несколько тысяч рублей;
- Сложность и капризность самого устройства. Опыт внедрения на школьных автобусах в Татарстане в 2010 году показал, что около половины всех устройств работали некорректно;
- Невозможность строгого контроля. Попытки применения в каршеринге говорят о том, что автомобилисты без особого труда находят способы обходить алкозамок.
Замечается также, что попытки выделить использующих каршеринг водителей в особую группу через применение алкозамков не является корректным с моральной точки зрения.
Где алкозамок находит применение и останется впредь, так это на дорогой большегрузной технике. Водителям легковушек предстоит уповать лишь на собственное благоразумие.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Известия
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