Что делают автомобилисты в Новый год? Угадайте самый частый ответ — журнал За рулем

Что делают автомобилисты в Новый год? Угадайте самый частый ответ

Все-таки приверженность к перемещениям на автомобиле накладывает отпечаток и на праздничные дни... Но не всегда!

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Согласитесь, на водителя в выходные и праздники обязательно ложатся какие-то дополнительные дела, да и ваши собственные работа/отдых/путешествия/командировки так или иначе становятся больше привязаны к машине. А Новый год — случай особый: тут кто-то решит сорвать куш и поработать таксистом, кто-то отправится в давно запланированный вояж по красивым местам, а кто-то... останется дома на диване!

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Что делают автомобилисты в Новый год? Угадайте самый частый ответ

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Вы можете не поверить, но опрос в аккаунте «За рулем» в Viber показывает, что последних — большинство. Из 3743 ответивших на вопрос о планах на Новый год около 70% дали ответ «останусь дома и отдохну». Остальные варианты вы видите на нашей инфографике. А в комментариях встретился и такой резонный, в общем-то, вопрос: а где вариант «буду работать»?

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

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