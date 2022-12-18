Разыскивается… елка: человек в новогоднем костюме порезал шины у машин

Польская полиция разыскивает неизвестного: странный человек в костюме новогодней елки порезал шины 21 автомобилей на парковке.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный, одетый в костюм рождественской елки, выходит из-за грузовика и медленно идет в сторону парковки мясокомбината, где потом автовладельцы найдут свои машины с порезанными покрышками.

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Потерпевшие оценили ущерб в 12 тыс. евро. Полиция занимается поисками человека в костюме елки.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.