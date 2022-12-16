Для Гранты импортозаместили еще один важный компонент

Но проблемы пробуют решать, в том числе привлечением заводов-смежников, осваивающих новую номенклатуру.
Очередная позитивная новость на этот счет: «СААЗ Комплект», входящий в структуру КАМАЗа, освоил производство газовых упоров крышки багажника для Гранты в кузове лифтбек.
Упоры будут поставляться в сборе с обоймами шарниров. Конвейер АВТОВАЗа новыми упорами уже обеспечивается, а в розничной сети они должны появиться в ближайшее время. Сообщается, что узел прошел все испытания и одобрен АВТОВАЗом.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Группа ОАТ
Фото: «За рулем», Группа ОАТ