Для Гранты импортозаместили еще один важный компонент — журнал За рулем

Для Гранты импортозаместили еще один важный компонент

У АВТОВАЗа продолжаются проблемы с комплектующими — на территории завода в Тольятти все еще стоят несколько тысяч некомплектных машин.

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Но проблемы пробуют решать, в том числе привлечением заводов-смежников, осваивающих новую номенклатуру.

Очередная позитивная новость на этот счет: «СААЗ Комплект», входящий в структуру КАМАЗа, освоил производство газовых упоров крышки багажника для Гранты в кузове лифтбек.

Упоры будут поставляться в сборе с обоймами шарниров. Конвейер АВТОВАЗа новыми упорами уже обеспечивается, а в розничной сети они должны появиться в ближайшее время. Сообщается, что узел прошел все испытания и одобрен АВТОВАЗом.

Для Гранты импортозаместили еще один важный компонент

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.


Источник: Группа ОАТ

Фото: «За рулем», Группа ОАТ

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