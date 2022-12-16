Для Гранты импортозаместили еще один важный компонент

4 фишки Лады Весты NG, которых нет у иномарок

Но проблемы пробуют решать, в том числе привлечением заводов-смежников, осваивающих новую номенклатуру.

Очередная позитивная новость на этот счет: «СААЗ Комплект», входящий в структуру КАМАЗа, освоил производство газовых упоров крышки багажника для Гранты в кузове лифтбек.

Упоры будут поставляться в сборе с обоймами шарниров. Конвейер АВТОВАЗа новыми упорами уже обеспечивается, а в розничной сети они должны появиться в ближайшее время. Сообщается, что узел прошел все испытания и одобрен АВТОВАЗом.

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.