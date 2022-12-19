На Ладу Ниву Travel вернулись некоторые из опций

Очередь - за ABS.

Материалы по теме Названа идеальная машина для зимы

АВТОВАЗ продолжает работу над возвращением недостающих опций в свои автомобили. На прошлой неделе на внедорожники Lada Niva Travel в комплектациях Black и Off-road вернули опции штатную медиасистему и камеру заднего вида.

Производство Niva Travel остановили в начале этого года из-за нехватки компонентов. В августе модель вернули на конвейер, но полностью «доостановочного» оснащения автомобиль не получил.

Теперь АВТОВАЗу осталось доукомплектовать Niva Travel только одной опцией — антиблокировочной системой тормозов (ABS). Случится это, как ожидается, в 2023 году.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Avtograd news