На Ладу Ниву Travel вернулись некоторые из опций — журнал За рулем

На Ладу Ниву Travel вернулись некоторые из опций

Очередь - за ABS.

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АВТОВАЗ продолжает работу над возвращением недостающих опций в свои автомобили. На прошлой неделе на внедорожники Lada Niva Travel в комплектациях Black и Off-road вернули опции штатную медиасистему и камеру заднего вида.

Производство Niva Travel остановили в начале этого года из-за нехватки компонентов. В августе модель вернули на конвейер, но полностью «доостановочного» оснащения автомобиль не получил.

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Теперь АВТОВАЗу осталось доукомплектовать Niva Travel только одной опцией — антиблокировочной системой тормозов (ABS). Случится это, как ожидается, в 2023 году.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Avtograd news

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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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