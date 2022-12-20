Названы самые угоняемые в этом году автомобили: на этот раз обошлось без «китайцев»

Больше всего в 2022 году угоняли автомобили корейских марок Hyundai и Kia.
По данным исследований «Страхового дома ВСК», на первый бренд приходится 53% всех страховых случаев.
«На втором месте в антирейтинге — Kia (22%), на третьем — Toyota (9%). Самой востребованной у угонщиков моделью Hyundai стал Santa Fe (53% угонов), а среди Kia — Sportage (29%)», — отмечается в исследовании.
Наибольшее количество угонов — 66% — зафиксировано в Московской области. На Москву и Санкт-Петербург приходится 22% и 16% соответственно.
Месяцами, когда было угнано больше всего автомобилей, стали июнь и сентябрь.
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Источник: Газета.ru
Фото: Unsplash, кадр из фильма «Угнать за 60 секунд»