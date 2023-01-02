Часы из «Назад в будущее»: и подарок, и экскурс в историю — журнал За рулем

Часы из «Назад в будущее»: и подарок, и экскурс в историю

Материалом для их изготовления послужил кузов автомобиля DMC-12.

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На первый зимний месяц многие компании припасают премьеры своих изделий, может, не слишком полезных в хозяйстве, но подходящих на роль подарка.

Так, часовая компания REC Watches из Копенгагена презентовала часы, материалом для изготовления которых послужил кузов автомобиля DMC-12.

С 2014 года датчане берут всякие утилизированные культовые автомобили — BMW, Mini или что-то более экзотическое — и создают из переработанного металла корпуса наручных часов, дизайн которых отсылает к автомобилю, послужившему «донором».

Часы из «Назад в будущее»: и подарок, и экскурс в историю

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В этом году REC Watches выпустила всего 8975 экземпляров часов, сделанных из автомобиля DMC-12. Больше всего машина прославилась своим участием в съемках фильмов серии «Назад в будущее». Само собой, целый экземпляр ломать не стали. Нашли где-то руинированную машину, причем не какую-то, а якобы служебный автомобиль самого основателя компании Джона Делореана. Фрагментов ее кузова хватило на изготовление партии из 456 часов.

Создатели часов утверждают, что с ними на запястье вы сможете совершать «путешествия во времени». Стоят они две тысячи долларов.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: REC Watches, Unsplash

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