«Полосатая палочка»: сколько лет главному символу ГИБДД

Черно-белый жезл считается наиболее заметным на дороге.

Материалы по теме Названа идеальная машина для зимы

Считается, что главное «орудие» сотрудников Госавтоинспекции появилось в1939 году. Именно тогда в силу вступил циркуляр Главного управления милиции НКВД СССР, согласно которому милиционеры для регулировки дорог должны были использовать полосатый черно-белый жезл.

Правда, жезлы у регулировщиков были и раньше — сначала белые трости (в 1907 году), потом — красные (1922 год). А вот с 1933 по 1939 годы жезлов вообще не было: постовые регулировали движение руками.

В 1961–1969 гг. инспекторы снова остались без «полосатых палочек» — вместо них появились белые краги.

Но затем жезлы все-таки вернулись и снова стали полосатыми, какими дошли и до наших дней. Только теперь они пластиковые — в отличие от первых деревянных.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: РБК

Фото: ИТАР-ТАСС/ Константин Ушаков