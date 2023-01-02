«Полосатая палочка»: сколько лет главному символу ГИБДД — журнал За рулем

«Полосатая палочка»: сколько лет главному символу ГИБДД

Черно-белый жезл считается наиболее заметным на дороге.

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Считается, что главное «орудие» сотрудников Госавтоинспекции появилось в1939 году. Именно тогда в силу вступил циркуляр Главного управления милиции НКВД СССР, согласно которому милиционеры для регулировки дорог должны были использовать полосатый черно-белый жезл.

Правда, жезлы у регулировщиков были и раньше — сначала белые трости (в 1907 году), потом — красные (1922 год). А вот с 1933 по 1939 годы жезлов вообще не было: постовые регулировали движение руками.

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В 1961–1969 гг. инспекторы снова остались без «полосатых палочек» — вместо них появились белые краги.

Но затем жезлы все-таки вернулись и снова стали полосатыми, какими дошли и до наших дней. Только теперь они пластиковые — в отличие от первых деревянных.

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Источник: РБК

Фото: ИТАР-ТАСС/ Константин Ушаков

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