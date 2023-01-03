И Rolls Royce из золота: сколько автомобилей в гараже самого богатого правителя в мире

Общая площадь четырех подземный ангаров — более 1 квадратного километра.

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Султан Брунея Хассанал Болкиах считается одним из самых богатых монархов мира. Он любит машины, катера, вертолеты и вообще всё, что перемещается по земле, воде и воздуху.

В гаражах султана насчитывается более семи тысяч автомобилей, которые для султана Брунея покупают по всему миру.

Султан Болкиах — человек необычный, и вкусы у него специфические. Во-первых, он очень любит Porsche. В его гараже собраны все самые редкие и уникальные машины этой марки — Porsche Carrera RSR 3.8, Porsche 911 Turbo S X83, 356 Speedster, 356 Abarth Carrera GTL, сверхдорогие и редкие Porsche 911 Turbo S Leichtbau.

Автомобили из итальянской «конюшни» Ferrari у султана тоже в фаворе. Правда, в 2018 году 25 машин этой марки были проданы из гаража. А еще ходят слухи, что однажды, чтобы насолить кому-то из врагов, султан выкупил весь тираж эксклюзивных Ferrari 360.

Особенная страсть Болкиаха — Mercedes-Benz, их в коллекции не менее 200 — от спортивных SLR McLaren в карбоновом кузове до бронированных седанов W116 — первых серийных S-класс в истории марки.

В гараже Хассанал Болкиах более 25 внедорожников G-класса. «‎Гелики» он‎ использует каждый день.

120 автомобилей британского элитного бренда Rolls Royce стоят в отдельном зале гаража. К примеру, на публике он появляется на Rolls-Royce Silver Spur II. Эта машина специально для монарха была покрыта чистым золотом. Стоимость проекта оценивают в 20 млн долларов.

Некоторые машины султан заказывает лично. Например, три бронированных внедорожника Bentley Dominator, построенных в жёлтом цвете кузова с красным салоном.

В ангарах султана Брунея также монстр-траки с американских шоу, огромные джипы с гусеницами от танка и другие эксклюзивные проекты. Поговаривают, что султан любитель необычной стрельбы — для этих целей у него есть личный советский танк.

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Источник: Дзен

Фото: TASS, Alexandre Prevot/Flikr, Wikipedia, скриншот видео Youtube