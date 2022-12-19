Чиновникам не дали закупить роскошные автомобили

По данным «Народного фронта», таким образом удалось сэкономить 200 миллионов рублей.

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Движение «Народный фронт» добилось отмены закупки люксовых машин для госкомпаний и муниципальных учреждений на запланированную в 2022 году сумму. Пост об этом появился в официальном аккаунте движения в Телеграм.

«Боремся с данным явлением с 2013-го. И казалось, что чиновники под публичным давлением уже давно отказались от такой роскоши. То, что подобные закупки стали появляться снова в период СВО, — это не пробел законодательства, это пробелы в этике», — говорит представитель НФ в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

Не потрачено на роскошные авто, по данным источника, было 200 миллионов рублей. Сообщается, что заказчики, не сумевшие отказать себе в дорогих авто, «взяты на карандаш».

«Всего на сайте госзакупок мы обнаружили аналогичных заявок на 450 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Telegram / Народный фронт

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Wikipedia