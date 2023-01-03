Примерзли тормоза? Разморозить можно, но лучше этого не допускать — журнал За рулем

Примерзли тормоза? Разморозить можно, но лучше этого не допускать

После поездки по зимним лужам с машиной надо провести небольшие процедуры.

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Дождь зимой всегда несет за собой много проблем. И связаны они не только со скользкой дорогой, если температура пошла вниз, но и с самим автомобилем.

Если автомобиль побывал в луже, то вода проникает в тормозные механизмы, в резиновые уплотнители и в сочленения между движущимися деталями.

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Поэтому после такой поездки колодки лучше просушить с помощью нескольких циклов активного торможения. Достаточно два-три раза хорошо нажать на педаль тормоза, чтобы прогреть колодки, барабаны и диски. Вода испарится, и примерзать будет нечему.

Самое неприятное происходит, когда машина с мокрыми тормозами встает на паркинг. В этом случае при замерзании лед может блокировать колодки и обездвижить автомобиль.

Чтобы разморозить тормоза, потребуется проливать их теплой водой.

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Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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