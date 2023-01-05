Почему не все буквы русского алфавита используется в автономерах?

На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята условно соответствующей букве Y).
Согласно положениям Венской конвенции, автомобили должны иметь либо номера, состоящие из латинских букв и арабских цифр, либо надписи, продублированные латинским алфавитом.
В России, помимо цифровых и буквенных обозначений, в нижней части номерного знака расположен флаг России и надпись RUS, а в верхней части находится кодовое обозначение региона страны, где был зарегистрирован автомобиль.
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Источник: АиФ
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»