Почему не все буквы русского алфавита используется в автономерах?

Ограничение регулируется «Венской конвенцией о дорожном движении» 1968 года.

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На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята условно соответствующей букве Y).

Согласно положениям Венской конвенции, автомобили должны иметь либо номера, состоящие из латинских букв и арабских цифр, либо надписи, продублированные латинским алфавитом.

В России, помимо цифровых и буквенных обозначений, в нижней части номерного знака расположен флаг России и надпись RUS, а в верхней части находится кодовое обозначение региона страны, где был зарегистрирован автомобиль.

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Источник: АиФ

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»