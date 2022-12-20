Самый большой кроссовер Volkswagen: названа цена в России

Самый крупный SUV в модельном ряду Volkswagen был представлен в апреле на автосалоне в Шанхае.
Talagon выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen. Сегодня этот автомобиль стало возможным купить в России — цена начинается от 5,1 млн рублей.
Кроссовер, потеснивший Teramont и Atlas, имеет длину 5152 мм, ширину — 2002 мм, высоту — 1795 мм. В стандартной комплектации новинка оснащена третьим рядом сидений, сервоприводом пятой двери, панорамным люком и еще целым рядом дополнительных опций.
Под заказ дилеры привезут полноприводный вариант с 220-сильным 2.0 TSI, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.
Ранее сообщалось, что за пределами Китая кроссовер продаваться не будет, но, вероятно, планы автопроизводителя изменились.
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Источник: Российская газета
Фото: Volkswagen