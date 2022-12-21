Ford Mustang с елкой застрял… на льду Невы (видео)

За рулем - Дед Мороз.

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Катер, оформленный в виде спорткара Ford Mustang, пытался проплыть по Неве, но застрял во льду. Очевидцы выложили в соцсети кадры инцидента.

«Знаменитый с лета катер в виде Ford Mustang попытался заплыть в акваторию Невы, но застрял», — пишут в паблике.

На кадрах видно, что катер украшен новогодней елкой, установленной на крыше, а за рулем находится человек в костюме Деда Мороза.

Катер-спорткар привлек внимание петербуржцев летом этого года, его регулярно видели в водоемах Санкт-Петербурга. Необычным судном заинтересовалась и в Государственной инспекции по маломерным судам. В ходе проверки выяснилось, что документы капитана соответствуют всем предъявляемым к плавсредствам в России требованиям, а сама амфибия зарегистрирована в установленном порядке.

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Источник: Паблик Питер/ Читай Пиши Люби

Фото: скриншот видео VK