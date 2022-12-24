Для истинных ценителей: 30-летний ВАЗ-2109 продают по цене нового Mercedes E-класса — журнал За рулем

Для истинных ценителей: 30-летний ВАЗ-2109 продают по цене нового Mercedes E-класса

«Девятка» сохранилась в первозданном виде.

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На сайте объявлений в продаже появился ВАЗ-2109 красного цвета, выпущенный в 1992 году. У машины 11 километров пробега. Все 30 лет, как уверяет продавец, автомобиль хранился в отапливаемом гараже. Судя по фотографиям, так оно и есть.

На ВАЗ-2109 имеется оригинальная справка-счет и квитанция из автомагазина. На учет в ГИБДД автомобиль не ставился. На крышке багажника, а также капоте и дверях сохранились заводские пломбы.

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Расстаться с уникальной «девяткой» владелец готов за восемь миллионов рублей. К слову, за эти деньги можно приобрести Mercedes E-класса, BMW 5-q серии, Audi Q5, Lexus RX.

Для истинных ценителей: 30-летний ВАЗ-2109 продают по цене нового Mercedes E-класса

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Источник: Авто.ру

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