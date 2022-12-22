Дверь не открывается из-за мороза? Не поливайте замок кипятком!

Ведь почти все мы теперь открываем автомобиль не вставляя ключ в замок. Однако не спешите закрывать эту заметку: иногда бывает так, что влага настигает скрытые элементы замка. Будьте уверены, это произойдет тогда, когда вы этого не ждете.
Жмем на кнопку брелока несколько раз, механизм пытается сработать, но тщетно... Что делать?
Отогреть часть скрытых элементов вполне реально, нагревая личинку — точно так же, как если бы вы пытались просто открыть дверь ключом. Кстати, зимой вам действительно может понадобиться именно открыть замок ключом — если вдруг разрядится аккумулятор. Будьте уверены, это произойдет тогда... Впрочем, вы уже знаете.
Как бы там ни было, не спешите вспоминать стереотипный метод — полив замка кипятком! Эксперт «За рулем» Илья Пименов говорит, что вода рано или поздно замерзнет, и если вы не успели как следует высушить дверь, вас ждет новая беда.
Чайник с кипятком лучше использовать по-другому: налить воду в грелку и приложить ее к замку. Если грелки нет, можно использовать чашку и согреть в воде металлическую часть ключа. Перед тем как вставить ключ, быстро оботрите его, чтобы влага не попала внутрь замка.
А вообще, есть масса способов разморозить и замки, и другие важные части автомобиля.
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Фото: «За рулем», depositphotos.com