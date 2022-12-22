В ноябре отечественный рынок автомобилей с пробегом снова показал рост — граждане медленно, но верно пересаживаются на подержанные кроссоверы.

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В последний месяц осени количество перерегистраций документов на машины сегмента SUV выросло на 8% по отношению к октябрю — с 123 483 до 133 102 автомобилей. Лидерство удерживает Niva (ВАЗ-2121 и ее производные) — рост на 7,6%, а именно с 7831 до 8430 машин.

На втором месте — Chevrolet Niva, такие машины с пробегом покупали на 13% охотнее, чем месяцем ранее: 4736 автомобилей против 4297 в октябре. Третье место среди кроссоверов с пробегом у Toyota RAV4 — 4736 автомобилей в ноябре против 4297 в октябре, прирост на 10,2%. Также в пятерку наиболее популярных подержанных SUV попали Toyota Land Cruiser и Kia Sportage.

Интересно, что если сравнивать периоды с января по ноябрь в 2021 и 2022 году, то в сегменте кроссоверов с пробегом видна просадка: вместо 1 375 679 машин годом ранее россияне купили всего 1 218 526 подержанных SUV, это на 11,4% меньше. Но вот в сравнениях чисто по ноябрю (2021 и 2022 годов) разница совсем невелика — 134 373 и 133 102 машин. Остается добавить, что рынок новых машин в этом году просел более чем вполовину.

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Источник: Автостат-Инфо

Фото: depositphotos.com