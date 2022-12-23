Сообщается, что склад оригинальных запчастей марки «Урал» оборудован по последнему слову техники и способен разместить всё, от гаек до рам грузовиков. Здание склада подвергли усилению несущих конструкций и практически возвели заново.
Теперь тут девять ворот для приемки/отгрузки, новые электросети, отопление и вентиляция, установлены докшелтеры, гидравлические уравнительные платформы и стеллажные системы, позволяющие хранить более 5000 паллета-мест и более 25 000 мест под пластиковую тару. Для работы на многоярусных стеллажах есть восемь электроштабелеров.
За счет разнесения зоны приемки и отгрузки товара можно одновременно вести загрузку и отгрузку восьми автомобилей. Закуплена WMS-система управления складом, а для работников созданы максимально комфортные условия. Новый центр призван вывести работу по запчастям для грузовиков Урал на принципиально иной уровень.
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Источник: Урал