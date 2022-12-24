Милота: нейросеть нарисовала машины Деда Мороза

На российские автомобили его тоже «посадили».

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Нейронная сеть Midjourney, автоматически генерирующая изображения, может по запросу нарисовать что угодно.

Так, для Деда Мороза она нарисовала автомобили, на которых он мог бы передвигаться, приближая новогодний праздник.

Нейросеть посчитала, что главный новогодний волшебник вполне может передвигаться на BMW, Lamborghini, Range Rover, Toyota и других флагманах мирового автопрома.

Российским автомобилям в «автопарке» Деда Мороза тоже место нашлось: Aurus, ГАЗель и Нива вполне для этого подходят. И не беда, что у ГАЗели фары от Chevrolet Spark и огромная решетка радиатора, а Ниву так и вообще сложно узнать... Главное, что новогоднее настроение будет гарантировано!

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Источник: Auto.mail.ru

Фото: Midjourney/auto.mail.ru