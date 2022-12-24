Китайский мастер собирает уникальные машины-трансформеры (видео)

Вряд ли кто-то усомнится в том, что новая научно-техническая революция придет к нам с Востока.

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Очередным подтверждением тому может служить свежая видеоподборка о талантливом мастере из Китая. В России столь выдающихся механиков называют Кулибиными, и здесь этот эпитет также применим в полной мере.

Парень специализируется на компактных транспортных средствах с продвинутой ходовой частью. Его машины умеют легко изменять дорожный просвет, колею, колесную базу, а также наклоняться и «пригибаться» по воле водителя. Можно было бы сказать, что за такими механизмами будущее, но речь не о будущем, а о настоящем, ведь применение этим механизмам уже находится, и самое обширное.





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Источник: Лада.Онлайн