Китайский мастер собирает уникальные машины-трансформеры (видео) — журнал За рулем

Китайский мастер собирает уникальные машины-трансформеры (видео)

Вряд ли кто-то усомнится в том, что новая научно-техническая революция придет к нам с Востока.

Материалы по теме
Что покупают к Новому году: интересный расклад на авторынке

Очередным подтверждением тому может служить свежая видеоподборка о талантливом мастере из Китая. В России столь выдающихся механиков называют Кулибиными, и здесь этот эпитет также применим в полной мере.

Парень специализируется на компактных транспортных средствах с продвинутой ходовой частью. Его машины умеют легко изменять дорожный просвет, колею, колесную базу, а также наклоняться и «пригибаться» по воле водителя. Можно было бы сказать, что за такими механизмами будущее, но речь не о будущем, а о настоящем, ведь применение этим механизмам уже находится, и самое обширное.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?


  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Лада.Онлайн

Фото: скриншот VK 



Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров161
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: