Складывание зеркал: почему этой опцией не стоит пользоваться зимой

Причин для этого несколько.

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На многих современных автомобилях есть система складывания зеркал. Она может активироваться как по кнопке из салона, так и в момент постановки машины на сигнализацию. Также можно сложить зеркала руками. Плюсов у этой опции много, однако зимой ей лучше не пользоваться.

Если боковые зеркала складывать руками, то приходится обходить машину, а если снега много, то это не очень удобно. Кроме того, в зимний сезон зеркала испачканы грязью и химическими противогололедными реагентами — можно испачкать руки. Ну и утром их надо не забыть вернуть в «рабочее» положение.

На некоторых моделях автомобилей зеркала складываются автоматически при срабатывании центрального замка. Правда, зимой эта опция начинает давать сбои.

Ледяные дожди или мокрые снегопады приводят к частому замораживанию защитных кожухов зеркал. Они крепко фиксируются ледяной коркой, и при срабатывании электромотора возникают задержки. Их использование чревато повреждением механики электропривода.

Кроме того, при открывании лед может нанести ущерб лакокрасочному покрытию. Скопившаяся ледяная пробка между подвижным корпусом и консолью часто царапает пластик и создает область повышенной выработки, которая нарушает работоспособность крепления.

В общем, зимой лучше отключить функцию автоматического складывания зеркал, а если его нет, то поменьше открывать и закрывать зеркала вручную.

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Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com