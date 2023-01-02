С 1 января введены новые госпошлины и увеличен размер действующих

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, предусматривающие введение новых пошлин для автомобилистов.
Кроме того, увеличен размер некоторых уже действующих.
Как рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков, 1 тыс. рублей придется заплатить за выдачу разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства.
В 1,5 тыс. рублей обойдется допуск машины к перевозке опасных грузов. За продление придется заплатить еще тысячу рублей.
Размер пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией увеличится с 800 до 1 тыс. рублей.
«Данный документ требуется в том случае, если машина была собрана самостоятельно, ввезена из-за границы (подержанное авто), а также если были внесены изменения в заводскую конструкцию», — пояснил эксперт.
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Источник: Прайм
Фото: depositphotos.com