С 1 января введены новые госпошлины и увеличен размер действующих

Изменения касаются, в том числе, тюнинговых авто.

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С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, предусматривающие введение новых пошлин для автомобилистов.

Кроме того, увеличен размер некоторых уже действующих.

Как рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков, 1 тыс. рублей придется заплатить за выдачу разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства.

В 1,5 тыс. рублей обойдется допуск машины к перевозке опасных грузов. За продление придется заплатить еще тысячу рублей.

Размер пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией увеличится с 800 до 1 тыс. рублей.

«Данный документ требуется в том случае, если машина была собрана самостоятельно, ввезена из-за границы (подержанное авто), а также если были внесены изменения в заводскую конструкцию», — пояснил эксперт.

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Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com