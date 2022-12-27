Москвич 3 с вариатором: известна цена

Начальная цена на кроссовер Москвич 3 с вариатором составит 2 035 000 рублей. Это «Российская газета» выяснила у дилеров.
Ранее стало известно, что автомобиль с механической коробкой обойдется минимум в 1 970 000 рублей.
Двигатель у Москвича 3 пока только один, это 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л. В будущем моторную гамму должен пополнить атмосферник 1,6 л, а вот привод всегда будет только передним.
Отгрузки Москвичей начались совсем недавно, поэтому «живые» машины пока можно найти не во всех салонах.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Российская газета