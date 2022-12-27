Москвич 3 с вариатором: известна цена

Как и в случае с машиной на механике, пока речь идет только о базовой цене.

Материалы по теме 4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

Начальная цена на кроссовер Москвич 3 с вариатором составит 2 035 000 рублей. Это «Российская газета» выяснила у дилеров.

Ранее стало известно, что автомобиль с механической коробкой обойдется минимум в 1 970 000 рублей.

Двигатель у Москвича 3 пока только один, это 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л. В будущем моторную гамму должен пополнить атмосферник 1,6 л, а вот привод всегда будет только передним.

Отгрузки Москвичей начались совсем недавно, поэтому «живые» машины пока можно найти не во всех салонах.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Российская газета