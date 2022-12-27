Москвич 3 с вариатором: известна цена — журнал За рулем

Москвич 3 с вариатором: известна цена

Как и в случае с машиной на механике, пока речь идет только о базовой цене.

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Начальная цена на кроссовер Москвич 3 с вариатором составит 2 035 000 рублей. Это «Российская газета» выяснила у дилеров.

Ранее стало известно, что автомобиль с механической коробкой обойдется минимум в 1 970 000 рублей.

Двигатель у Москвича 3 пока только один, это 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л. В будущем моторную гамму должен пополнить атмосферник 1,6 л, а вот привод всегда будет только передним.

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Отгрузки Москвичей начались совсем недавно, поэтому «живые» машины пока можно найти не во всех салонах.

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Источник: Российская газета

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