Фольксваген останавливает производство в Германии — журнал За рулем

Фольксваген останавливает производство в Германии

Основная причина — нарушение логистики.

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В начале 2023 года завод Volkswagen в Вольфсбурге будет простаивать с 9 по 27 января.

По словам представителя компании, остановка затронет кузовной и покрасочный цеха, а также прилегающие территории, при этом зона ожидания и техническое обслуживание будут функционировать.

Причины остановок — пандемия COVID-19 и события на Украине. Бренд-директор Volkswagen Group Томас Шефер назвал происходящее «полным хаосом» в логистике. Из-за этого производство снизилось менее чем до 400 тысяч автомобилей в год, что составляет менее половины мощности завода, выпускающего Golf, Tiguan и Touran.

В будущем на конвейер должны встать электромобили ID.3 и пока безымянный одноклассник Тигуана.

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Источник: центральная служба новостей

Фото: Unsplash

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