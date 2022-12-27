Фольксваген останавливает производство в Германии

В начале 2023 года завод Volkswagen в Вольфсбурге будет простаивать с 9 по 27 января.
По словам представителя компании, остановка затронет кузовной и покрасочный цеха, а также прилегающие территории, при этом зона ожидания и техническое обслуживание будут функционировать.
Причины остановок — пандемия COVID-19 и события на Украине. Бренд-директор Volkswagen Group Томас Шефер назвал происходящее «полным хаосом» в логистике. Из-за этого производство снизилось менее чем до 400 тысяч автомобилей в год, что составляет менее половины мощности завода, выпускающего Golf, Tiguan и Touran.
В будущем на конвейер должны встать электромобили ID.3 и пока безымянный одноклассник Тигуана.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: центральная служба новостей
Фото: Unsplash