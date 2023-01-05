Эти ошибки приводят к увеличению расхода топлива зимой

Рассказываем, как этого избежать.

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В первую очередь, эксперты советуют сократить время прогрева двигателя при низких температурах. Достаточно будет двух-трех минут, чтобы мотор «ожил». Далее будет оптимальным начать движение на малой скорости, чтобы завершить прогрев двигателя.

Любители передвигаться с «шапкой» снега на крыше должны помнить, что при этом страдает аэродинамика, в результате увеличивается сопротивление воздуха и, как следствие, потребление самого горючего. Поэтому автомобиль от снега лучше почистить.

Давление в колесах — тоже важная составляющая, влияющая на расход топлива. Оно должно колебаться в пределах рекомендаций производителя. Зимой давление в шинах снижается, а с ним растет сопротивление качению и опять же расход топлива.

Не помешает и залить масло меньшей вязкости.

Температуру двигателя при кратковременной стоянке сохранит автоодеяло. Не намного дольше, но все же усилий на новый прогрев потребуется меньше.

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Источник: NJcar

Фото: depositphotos.com