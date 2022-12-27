«Тормози!»: мужчина в прицепленном к авто кресле проехался по Новосибирску

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Необычное применение старому креслу нашел житель Новосибирска: с помощью троса он привязал его к «Жигулям» и с ветерком прокатился по Ордынскому шоссе города.
Опасные покатушки были устроены в ночное время. Судя по видео, автомобиль, который тянет за собой кресло, едет со скоростью не менее 50 км/час.
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Мужчина на кресле то встает, то садится. И при этом еще умудряется читать сообщения в телефоне.
Поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Сейчас «пассажира» кресла и водителя автомобиля разыскивает полиция. Ему грозит штраф в размере тысячи рублей.
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Источник: АСТ-54 ВКонтакте