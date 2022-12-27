«Тормози!»: мужчина в прицепленном к авто кресле проехался по Новосибирску — журнал За рулем

«Тормози!»: мужчина в прицепленном к авто кресле проехался по Новосибирску

Он еще и сообщения в телефоне успевал читать.

Материалы по теме
4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

Необычное применение старому креслу нашел житель Новосибирска: с помощью троса он привязал его к «Жигулям» и с ветерком прокатился по Ордынскому шоссе города.

Опасные покатушки были устроены в ночное время. Судя по видео, автомобиль, который тянет за собой кресло, едет со скоростью не менее 50 км/час.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Мужчина на кресле то встает, то садится. И при этом еще умудряется читать сообщения в телефоне.

Поездка закончилась для мужчины падением и разбитым локтем. Сейчас «пассажира» кресла и водителя автомобиля разыскивает полиция. Ему грозит штраф в размере тысячи рублей.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

[table id="1557"]

Источник: АСТ-54 ВКонтакте

Наше новое видео
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров105
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: