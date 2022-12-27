УАЗ вернет «автомат» на свои внедорожники: когда это произойдет — журнал За рулем

УАЗ вернет «автомат» на свои внедорожники: когда это произойдет

Автозавод прекратил производить автомобили с АКПП из-за санкций.

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Ульяновский автомобильный завод в 2024 году намерен возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач, заявил председатель совета директоров и один из владельцев «Соллерс» (управляет УАЗ) Адиль Ширинов.

Французским шестиступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50 оснащались модели «Патриот» и «Пикап». Но после запрета со стороны Евросоюза поставок комплектующих в Россию, производство с машин «автоматом» было приостановлено.

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Каким именно АКПП будут оснащаться внедорожники УАЗ в дальнейшем, Ширинов не сообщил.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com

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