УАЗ вернет «автомат» на свои внедорожники: когда это произойдет

Материалы по теме4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже
Ульяновский автомобильный завод в 2024 году намерен возобновить производство автомобилей с автоматической коробкой передач, заявил председатель совета директоров и один из владельцев «Соллерс» (управляет УАЗ) Адиль Ширинов.
Французским шестиступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50 оснащались модели «Патриот» и «Пикап». Но после запрета со стороны Евросоюза поставок комплектующих в Россию, производство с машин «автоматом» было приостановлено.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?
Каким именно АКПП будут оснащаться внедорожники УАЗ в дальнейшем, Ширинов не сообщил.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
[table id="1557"]
Источник: КоммерсантЪ
Фото: depositphotos.com