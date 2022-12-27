Автомобили УАЗ могут перейти на новую платформу

Работа в этом направлении уже ведется.

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Ульяновский автозавод не исключил перевод автомобилей УАЗ на новую платформу, созданную через технологическое партнерство. Как сообщил председатель совета директоров компании Соллерс Адиль Ширинов, компания при этом оставит за собой бренд УАЗ.

«Не исключаем, что будет и новая платформа для УАЗа через определенное технологическое партнерство под нашим брендом. Движение в этом направлении мы уже тоже начали», — сказал он.

Первостепенной и наиглавнейшей задачей Ширинов назвал создание новой агрегатной связки, состоящей из 2,0-литрового дизельного мотора и шестиступенчатой механической трансмиссии, которые впоследствии должны появиться и на серийных автомобилях бренда УАЗ.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Егор Алеев/ТАСС