Завод Sollers во Владивостоке продолжит работать

Но выпускаемая продукция изменится.

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Председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов сообщил, что завод во Владивостоке продолжит работу после ухода Mazda. Вероятнее всего, место японских моделей займут внедорожники на базе китайских автомобилей.

«Я думаю, что после Нового года мы сможем уже более детально об этом поговорить. Для нас сейчас важно развивать сегменты легких коммерческих автомобилей и полноразмерных внедорожников, где мы имеем уникальные рыночные позиции», — заключил Ширинов.

Также он отметил, что сейчас есть смысл собирать автомобили именно во Владивостоке, так как, во-первых, расположение удобно с точки зрения поставок из Китая, во-вторых, потребность в новых авто существует везде.

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Источник: Primamedia

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС