Выключайте подогрев сидений: вот чем это может грозить мужчине — журнал За рулем

Выключайте подогрев сидений: вот чем это может грозить мужчине

Особенно это актуально, если поездка длительная.

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Врач уролог, андролог Дмитрий Тикоцкий предупреждает, что подогрев сидений наносит вред фертильности мужчины в случае, если пользоваться этой функцией на протяжении всей поездки в автомобиле.

Это, конечно, не значит, что подогрев сидений не нужно включать совсем: достаточно прогреть кресло до комфортной температуры, а затем выключать, уточнил доктор.

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Оптимальным будет вариант, если кресло будет подогрето еще до начала поездки.

«Если мужчина фертильного возраста, то есть планирует беременность своей партнерши или не исключает такую возможность, то повышенная температура может несколько ухудшить функцию яичек. Это может проявиться снижением качества сперматозоидов и временным снижением уровня тестостерона. Не у всех и не всегда, но такой риск есть, и он достаточно высок», — заключил уролог.

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Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/yos/

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