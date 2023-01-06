За прием каких лекарств будут лишать прав?

Узнаем весной. А до этого предстоит составить список препаратов, влияющих на реакцию и внимательность.

Госдума намерена в весеннюю сессию решить вопрос о лишении водителей прав за прием лекарств.

Со списком препаратов, а также безопасной для вождения дозировкой разберется Минздрав.

Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что антидепрессанты есть разные, и некоторые действительно вызывают сонливость, заторможенную реакцию.

«Не исключаю, что дозировка будет влиять. Минздрав должен определиться со своей стороны. Список должен быть исчерпывающий, понятный, закрытый, и никакого варианта интерпретаций даже на уровне суда быть не должно», — заявил парламентарий.