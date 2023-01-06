За прием каких лекарств будут лишать прав? — журнал За рулем

За прием каких лекарств будут лишать прав?

Узнаем весной. А до этого предстоит составить список препаратов, влияющих на реакцию и внимательность.

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Госдума намерена в весеннюю сессию решить вопрос о лишении водителей прав за прием лекарств.

Со списком препаратов, а также безопасной для вождения дозировкой разберется Минздрав.

Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что антидепрессанты есть разные, и некоторые действительно вызывают сонливость, заторможенную реакцию.

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«Не исключаю, что дозировка будет влиять. Минздрав должен определиться со своей стороны. Список должен быть исчерпывающий, понятный, закрытый, и никакого варианта интерпретаций даже на уровне суда быть не должно», — заявил парламентарий.

  • После приемах каких лекарств можно лишиться прав сейчас, рассказано тут.
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Источник: Подъем

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