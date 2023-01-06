За прием каких лекарств будут лишать прав?

Госдума намерена в весеннюю сессию решить вопрос о лишении водителей прав за прием лекарств.
Со списком препаратов, а также безопасной для вождения дозировкой разберется Минздрав.
Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что антидепрессанты есть разные, и некоторые действительно вызывают сонливость, заторможенную реакцию.
«Не исключаю, что дозировка будет влиять. Минздрав должен определиться со своей стороны. Список должен быть исчерпывающий, понятный, закрытый, и никакого варианта интерпретаций даже на уровне суда быть не должно», — заявил парламентарий.
- После приемах каких лекарств можно лишиться прав сейчас, рассказано тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.