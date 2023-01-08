Расплата за неправильную парковку: строго, но справедливо? (видео)

Ситуация простая и кому-то из вас точно хорошо знакомая. После обильного снегопада доступных мест на парковке не осталось, и автолюбительница припарковала машину прямо у магазина, после чего ушла. Чем очень раздосадовала рабочих магазина, которые, желая проучить даму, спустили ей все колеса.
В комментариях к опубликованному видео некоторые закономерно негодуют, ведь видео не дает четкого указания на то, что женщина в чем-то провинилась. Иные делают резонное предположение, что уж коль в описании к ролику упоминаются рабочие, то, вероятно, припаркованная машина перегородила зону погрузки/выгрузки, относящуюся к магазину.
К тому же кое-кто отмечает, что месседж оставлен очень точный: вреда автомобилю никакого не причинено, а преподанный урок останется в памяти надолго.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: Скриншот видео VK