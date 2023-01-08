Расплата за неправильную парковку: строго, но справедливо? (видео) — журнал За рулем

Расплата за неправильную парковку: строго, но справедливо? (видео)

Жительница Уссурийска поплатилась спущенными колесами.

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Ситуация простая и кому-то из вас точно хорошо знакомая. После обильного снегопада доступных мест на парковке не осталось, и автолюбительница припарковала машину прямо у магазина, после чего ушла. Чем очень раздосадовала рабочих магазина, которые, желая проучить даму, спустили ей все колеса.

В комментариях к опубликованному видео некоторые закономерно негодуют, ведь видео не дает четкого указания на то, что женщина в чем-то провинилась. Иные делают резонное предположение, что уж коль в описании к ролику упоминаются рабочие, то, вероятно, припаркованная машина перегородила зону погрузки/выгрузки, относящуюся к магазину.

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К тому же кое-кто отмечает, что месседж оставлен очень точный: вреда автомобилю никакого не причинено, а преподанный урок останется в памяти надолго.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: Скриншот видео VK

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