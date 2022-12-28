Chery привезет в Россию уникальный кроссовер — журнал За рулем

Chery привезет в Россию уникальный кроссовер

Китайский бренд представит новинку в следующем году.

Материалы по теме
Лишат ли прав за проезд под «кирпич» на АЗС

Chery начнет продавать в России гибридный кроссовер, оснащенный уникальной запатентованной трансмиссией DHT. Он оборудован тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами — в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, которая позволяет управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

Исключительно на энергии электромоторов автомобиль в состоянии проехать более 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

С этим гибридным автомобилем Chery рассчитывает занять лидирующие позиции в D-классе.

Реформация моделей и расширение комплектаций на протяжении следующего года ожидают также кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. В январе в дилерских центрах марки Chery будет официально представлен кроссовер Tiggo 7 Pro MAX.

Chery привезет в Россию уникальный кроссовер

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Пресс-релиз

Фото: Chery

Наше новое видео
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров226
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: