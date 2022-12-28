Chery привезет в Россию уникальный кроссовер

Chery начнет продавать в России гибридный кроссовер, оснащенный уникальной запатентованной трансмиссией DHT. Он оборудован тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами — в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, которая позволяет управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.
Исключительно на энергии электромоторов автомобиль в состоянии проехать более 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.
С этим гибридным автомобилем Chery рассчитывает занять лидирующие позиции в D-классе.
Реформация моделей и расширение комплектаций на протяжении следующего года ожидают также кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. В январе в дилерских центрах марки Chery будет официально представлен кроссовер Tiggo 7 Pro MAX.
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Источник: Пресс-релиз
Фото: Chery