Chery привезет в Россию уникальный кроссовер

Китайский бренд представит новинку в следующем году.

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Chery начнет продавать в России гибридный кроссовер, оснащенный уникальной запатентованной трансмиссией DHT. Он оборудован тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами — в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, которая позволяет управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

Исключительно на энергии электромоторов автомобиль в состоянии проехать более 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.

С этим гибридным автомобилем Chery рассчитывает занять лидирующие позиции в D-классе.

Реформация моделей и расширение комплектаций на протяжении следующего года ожидают также кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. В январе в дилерских центрах марки Chery будет официально представлен кроссовер Tiggo 7 Pro MAX.

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Источник: Пресс-релиз

Фото: Chery