Лады поедут в Африку

АВТОВАЗ изучает возможность экспорта автомобилей.

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АВТОВАЗ в 2023 году планирует отправить на экспорт порядка 20 тыс. автомобилей.

В частности, российский автоконцерн параллельно рассматривает возможность выхода на новые для себя рынки стран Африки, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее о планах поставок автомобилей на экспорт заявлял президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Возможность выхода на зарубежные рынки Москвича пока не рассматривается, отметил Мантуров и подчеркнул, что сначала надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

«Этот подход сейчас в целом актуален не только для „Москвича“, но и для остальных автопроизводителей. При этом традиционно значимыми для российского автопрома рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ», — добавил вице-премьер.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва», VK