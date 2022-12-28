Лады поедут в Африку — журнал За рулем

Лады поедут в Африку

АВТОВАЗ изучает возможность экспорта автомобилей.

Материалы по теме
Лишат ли прав за проезд под «кирпич» на АЗС

АВТОВАЗ в 2023 году планирует отправить на экспорт порядка 20 тыс. автомобилей.

В частности, российский автоконцерн параллельно рассматривает возможность выхода на новые для себя рынки стран Африки, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее о планах поставок автомобилей на экспорт заявлял президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Возможность выхода на зарубежные рынки Москвича пока не рассматривается, отметил Мантуров и подчеркнул, что сначала надо удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

«Этот подход сейчас в целом актуален не только для „Москвича“, но и для остальных автопроизводителей. При этом традиционно значимыми для российского автопрома рынками остаются страны ЕАЭС, страны СНГ», — добавил вице-премьер.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва», VK

Наше новое видео
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров121
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: