Мировые автоконцерны отгораживаются от Китая

Автопроизводители отказываются от закупки китайских запчастей.

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Автоконцерны выражают беспокойство по поводу «разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией», и начинают перестраивать цепочки поставок. Это позволит снизить зависимость производства от китайских запчастей.

В частности, Volvo и Mazda уже рассматривают варианты переноса производств некоторых компонентов из Китая в другие страны. Ford и General Motors увеличивают выпуск производства автозапчастей на территории США.

Возможность снижения рисков для цепочки поставок изучают и в Honda.

При этом автоконцерны хотят сохранить производства в Китае для поставок продукции на внутренний рынок.

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Источник: Financial Times

Фото: depositphotos.com