Мировые автоконцерны отгораживаются от Китая

Автоконцерны выражают беспокойство по поводу «разрыва отношений Китая с международным сообществом, как было с Россией», и начинают перестраивать цепочки поставок. Это позволит снизить зависимость производства от китайских запчастей.
В частности, Volvo и Mazda уже рассматривают варианты переноса производств некоторых компонентов из Китая в другие страны. Ford и General Motors увеличивают выпуск производства автозапчастей на территории США.
Возможность снижения рисков для цепочки поставок изучают и в Honda.
При этом автоконцерны хотят сохранить производства в Китае для поставок продукции на внутренний рынок.
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Источник: Financial Times
Фото: depositphotos.com